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Водитель такси в Биробиджане отдал чужой телефон своему сыну

Таксист не захотел возвращать забытый телефон и попал под статью.

Источник: Комсомольская правда

В полицию Биробиджана пришел 48-летний местный житель. Мужчина рассказал, что оставил мобильник в машине такси. Сначала он дозвонился до водителя, и тот сказал приезжать за пропажей самому. Но когда потерпевший попробовал набрать номер снова, телефон уже был отключен. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался 47-летний таксист из Биробиджана, тот самый, который подвозил мужчину. Водитель признался: гаджет пролежал у него без дела несколько месяцев. Потом он вставил в него свою сим-карту и отдал пользоваться сыну.

Против таксиста возбудили уголовное дело о краже. Телефон у парня изъяли и вернули хозяину.

Полицейские напоминают: забытые вещи в такси, автобусах и других местах легко могут украсть. Если потеряли имущество или его похитили, сразу звоните в полицию.