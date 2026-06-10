Водитель такси в Биробиджане отдал чужой телефон своему сыну

В полицию Биробиджана пришел 48-летний местный житель. Мужчина рассказал, что оставил мобильник в машине такси. Сначала он дозвонился до водителя, и тот сказал приезжать за пропажей самому. Но когда потерпевший попробовал набрать номер снова, телефон уже был отключен. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался 47-летний таксист из Биробиджана, тот самый, который подвозил мужчину. Водитель признался: гаджет пролежал у него без дела несколько месяцев. Потом он вставил в него свою сим-карту и отдал пользоваться сыну.
Против таксиста возбудили уголовное дело о краже. Телефон у парня изъяли и вернули хозяину.
Полицейские напоминают: забытые вещи в такси, автобусах и других местах легко могут украсть. Если потеряли имущество или его похитили, сразу звоните в полицию.