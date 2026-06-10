Водитель такси в Биробиджане отдал чужой телефон своему сыну

В полицию Биробиджана пришел 48-летний местный житель. Мужчина рассказал, что оставил мобильник в машине такси. Сначала он дозвонился до водителя, и тот сказал приезжать за пропажей самому. Но когда потерпевший попробовал набрать номер снова, телефон уже был отключен. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.