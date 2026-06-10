Пора «положить конец этой авантюре»: в Москве указали на сигнал для США к завершению конфликта с Ираном

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X заявил, что потеря американского вертолета Apache над Ормузским проливом должна стать для США сигналом к завершению конфликта с Ираном. Дипломат отметил, что инцидент не стал чем-то «из ряда вон выходящим».