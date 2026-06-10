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Пора «положить конец этой авантюре»: в Москве указали на сигнал для США к завершению конфликта с Ираном

Ульянов назвал потею Apache над Ормузом сигналом США завершить конфликт с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X заявил, что потеря американского вертолета Apache над Ормузским проливом должна стать для США сигналом к завершению конфликта с Ираном. Дипломат отметил, что инцидент не стал чем-то «из ряда вон выходящим».

По словам Ульянова, произошедшее служит очередным предупреждением Вашингтону, что пора «положить конец этой авантюре». Постпред также задался вопросом, остановит ли кто-нибудь взаимные обмены ударами в сложившихся обстоятельствах.

Инцидент произошел вечером 8 июня, когда американский ударный вертолет Apache проводил патрулирование акватории Ормузского пролива. Экипаж из двух человек не пострадал. В ответ на потерю вертолета США нанесли удар по Ирану. Целями стали радары, системы противовоздушной обороны (ПВО) и наземные пункты управления Ирана в районе Ормузского пролива.

Ранее в CNN сообщили, что с момента объявления президентом США Дональдом Трампом о перемирии с Ираном прошло более двух месяцев. За это время хозяин Белого дома 37 раз заявлял о скором заключении сделки.

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