Нижний Новгород показал лучший рост спроса среди лидеров летнего туристического рейтинга

Нижний Новгород попал в топ популярных российских городов для летнего отдыха: доля бронирований составила 2,3%, а спрос на направление вырос на 23% — это лучший рост среди лидеров рейтинга. Исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилось RT, показывает, что туристы всё чаще выбирают альтернативные варианты размещения: апартаменты и гостевые дома без звезд составляют 34% бронирований, четырехзвёздочные отели — 28%, трёхзвёздочные — 27%.
В целом лидируют Санкт‑Петербург (16,5% броней, средняя цена за ночь — 11,7 тыс. руб.), Москва (15,5%, 9,2 тыс. руб.) и Адлер (4,1%, 9,4 тыс. руб.). Среди других популярных направлений отмечены Казань (3,1%, 11,3 тыс. руб.) и Калининград (2,5%, 10,3 тыс. руб.). Сочи занимает 2,4% бронирований.
Рост интереса к Нижнему Новгороду эксперты связывают с повышением привлекательности региональных направлений, расширением предложения апартаментов и гостевых домов, а также с восстановлением внутреннего турпотока.
Ранее сообщалось, что строительство первой очереди туркомплекса «Экопарк на Гребном канале» завершено в Нижнем Новгороде.