Нижний Новгород показал лучший рост спроса среди лидеров летнего туристического рейтинга

Нижний Новгород попал в топ популярных российских городов для летнего отдыха: доля бронирований составила 2,3%, а спрос на направление вырос на 23% — это лучший рост среди лидеров рейтинга. Исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилось RT, показывает, что туристы всё чаще выбирают альтернативные варианты размещения: апартаменты и гостевые дома без звезд составляют 34% бронирований, четырехзвёздочные отели — 28%, трёхзвёздочные — 27%.