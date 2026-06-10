Первый образовательный энергетический кластер появится в Нижнем Новгороде

Первый в регионе образовательный кластер по направлению «Энергетика» появится в Нижнем Новгороде. К федеральному проекту «Профессионалитет» присоединились компания «Эн+ Тепло Волга» и техникум городского хозяйства предпринимательства.
Помимо НТГХиП в кластер включат еще шесть нижегородских учреждений среднего профессионального образования.
Как уточнили в «Эн+ Тепло Волга», кластер необходим для решения одной из главных задач отрасли, которая заключается в нехватке квалифицированных специалистов, способных работать с современным оборудованием.
Сейчас техникум совместно с «Эн+ Тепло Волга» готовит кадры по двум направлениям. В следующем году число энергетических программ на базе СПО достигнет девяти.
«К 2029 году планируется подготовить более 200 специалистов по девяти профессиям. Инвестиции Эн+ в размере более 40 млн рублей направят на создание мастерских, лабораторий и обновление материально-технической базы, что поможет укрепить кадровый потенциал отрасли и повысить престиж рабочих специальностей», — рассказала замгендиректора по управлению персоналом Эн+ и Русал Наталья Альбрехт.
В рамках проекта будет модернизирована инфраструктура техникума. Речь идет о создании учебно-производственного комплекса, мастерских и лабораторий.
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