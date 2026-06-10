Первый образовательный энергетический кластер появится в Нижнем Новгороде

«К 2029 году планируется подготовить более 200 специалистов по девяти профессиям. Инвестиции Эн+ в размере более 40 млн рублей направят на создание мастерских, лабораторий и обновление материально-технической базы, что поможет укрепить кадровый потенциал отрасли и повысить престиж рабочих специальностей», — рассказала замгендиректора по управлению персоналом Эн+ и Русал Наталья Альбрехт.