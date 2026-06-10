Роспотребнадзор проверяет лагерь под Красноярском, где заболели дети

Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в лагере «Сокол» в Красноярском крае, где зарегистрированы случаи подозрения на острую кишечную инфекцию у детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Предварительно установлено, что случаи не связаны с питанием в лагере, а расцениваются как занос инфекции извне. Отмечается, что иных заболевших пока нет.
Один из четырёх корпусов, где отдыхали заболевшие, закрыт на семидневный карантин для проведения дезинфекции.
Ранее мы сообщали, что до 16 увеличилось количество заболевших детей в лагере в Красноярском крае.