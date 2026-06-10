Считанные дни остались до окончания отбора объектов для благоустройства

Голосование за общественные пространства, которые благоустроят по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», завершится послезавтра, 12 июня. До этого времени жители Хабаровского края ещё успевают выбрать площадки для реконструкции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Более 121,5 тысячи жителей края отдали свои голоса за скверы, аллеи, площадки, которые в следующем году приведут в порядок при федеральной поддержке. Голосование за объекты, которые сделают населенные пункты комфортнее и уютнее, продлится до 12 июня на сайте.
В Николаевске-на-Амуре на сегодняшний день абсолютным лидером остается городской парк им. М. Горького, за его реконструкцию выступили 1 448 горожан. На втором месте многофункциональная площадка в районе жилмассива по ул. Флотская, 25. За эту локацию отдали 280 голосов.
Выбирать общественные пространства могут граждане старше 14 лет.