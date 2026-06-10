Считанные дни остались до окончания отбора объектов для благоустройства

Более 121,5 тысячи жителей края отдали свои голоса за скверы, аллеи, площадки, которые в следующем году приведут в порядок при федеральной поддержке. Голосование за объекты, которые сделают населенные пункты комфортнее и уютнее, продлится до 12 июня на сайте.