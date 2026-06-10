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Пришкольные лагеря в Чебоксарах приостановили работу

В Чебоксарах приостановили работу пришкольные лагеря и детские сады. Меры приняты из-за объявленной ночью ракетной опасности, сообщил глава города Станислав Трофимов.

В Чебоксарах приостановили работу пришкольные лагеря и детские сады. Меры приняты из-за объявленной ночью ракетной опасности, сообщил глава города Станислав Трофимов.

«До отмены режима ракетной опасности работа лагерей приостановлена. Проход детей на территорию школ не допускается в целях их безопасности. После полной отмены опасности лагеря возобновят работу в штатном режиме и примут детей», — уточнил господин Трофимов.

По состоянию на 7:43 ракетная опасность была отменена, но сохраняется угроза атаки БПЛА.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщал, что ночью Чебоксары подверглись ракетной атаке. По его словам, число пострадавших и количество поврежденных объектов инфраструктуры уточняется. В городе приостановлено движение по нескольким улицам.

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