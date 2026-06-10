ПВО отразила атаку БПЛА над Нижегородской областью с 9 на 10 июня

В ночь с 9 на 10 июня Нижегородская область подверглась атаке ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
ПВО отразила атаку БПЛА самолетного типа над регионом в период с 20:00 до 07:00. Всего в это время в России уничтожили 326 украинских дронов. Помимо Нижегородской области беспилотники были перехвачены в 19 субъектах страны и над акваторией Черного моря.
Напомним, что утром 10 июня в регионе действовал режим ракетной опасности. Угроза атаки действовала почти час.
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