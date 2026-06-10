Волгоградец открыл купальный сезон в компании водяного ужа

— Он от коричневого до темно-зеленого цвета с темными точками. Безобидная змея. Ловит лягушек, рыбу. Не бойтесь! Главное, не убивайте их. Сейчас отпустим его, и он поплывет, — говорит автор видео. — Шипит, злится, вот поэтому люди и боятся их.