В Хабаровске впервые проходят учения России и Китая по опасным инфекциям

В Хабаровске 9 июня начались первые российско-китайские учения по реагированию на инфекционные угрозы. Мероприятия продлятся до 11 июня, сообщает Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
В учениях участвуют ведущие научные и надзорные организации России и Китая. Российскую сторону представляют эксперты Роспотребнадзора, специалисты противочумных институтов «Микроб» и НИИ эпидемиологии и микробиологии, а также профильные учреждения из Приморского края и Амурской области. Китайскую делегацию — представители управления по контролю заболеваний провинции Хэйлунцзян.
Первый день прошёл в формате научной конференции, где участники представили доклады по вопросам профилактики и реагирования на инфекционные угрозы. Также был показан видеоматериал о тактических учениях в международном аэропорту Хабаровска, посвящённых предотвращению завоза особо опасных инфекций.
Практическая часть запланирована на 10 июня. Специалисты продемонстрируют работу полевых бригад и возможности мобильных лабораторий Роспотребнадзора.
Организаторы отмечают, что цель учений — отработка совместных действий при выявлении и сдерживании инфекционных угроз в приграничных регионах.