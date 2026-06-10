В Хабаровске впервые проходят учения России и Китая по опасным инфекциям

Первый день прошёл в формате научной конференции, где участники представили доклады по вопросам профилактики и реагирования на инфекционные угрозы. Также был показан видеоматериал о тактических учениях в международном аэропорту Хабаровска, посвящённых предотвращению завоза особо опасных инфекций.