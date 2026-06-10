В Казахстане зафиксировано снижение цен на 669 лекарств — минздрав

«По данным ИС “Маркировка и прослеживаемость товаров” проведен сравнительный анализ цен на 2635 наименований лекарственных препаратов в аптеках 20 регионов страны до вступления в силу механизма регулирования предельных цен и по состоянию на май 2026 года. По итогам мониторинга было установлено, что цены на 1309 препаратов (49,5%) остались без изменений, а на 669 (20,4%) лекарственных средств цены снизились», — говорится в сообщении в среду.