В Казахстане зафиксировано снижение цен на 669 лекарств — минздрав

«По данным ИС “Маркировка и прослеживаемость товаров” проведен сравнительный анализ цен на 2635 наименований лекарственных препаратов в аптеках 20 регионов страны до вступления в силу механизма регулирования предельных цен и по состоянию на май 2026 года. По итогам мониторинга было установлено, что цены на 1309 препаратов (49,5%) остались без изменений, а на 669 (20,4%) лекарственных средств цены снизились», — говорится в сообщении в среду.
В целом, по данным ведомства, механизмом регулирования предельных цен охвачено 4994 лекарственных препарата, реализуемых в розничной сети. В регулируемом сегменте более половины препаратов сохраняют стабильный уровень стоимости.
Кроме того, свыше 3 тыс. препаратов, применяемых в рамках ГОБМП и ОСМС, освобождены от НДС, включая лекарства, используемые для лечения социально значимых заболеваний.
«В случае обнаружения фактов превышения установленных предельных розничных цен на лекарственные средства, Вы можете через мобильное приложение DariKZ отправить заявление с подтверждающими материалами (товарный чек и упаковка лекарственного средства) в территориальные Департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения Республики Казахстан. Также Вы можете отправить через мобильное приложение DariKZ информацию о побочных эффектах, возникших после применения лекарственных средств», — заключили в Минздраве.