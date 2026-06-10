Названы последствия горячего душа для здоровья

Врач Ариэль Нуньес предупредила любителей горячего душа о возможных негативных последствиях для здоровья. По словам специалистки, частое мытье в горячей воде приводит к пересушиванию кожи. У людей с дерматитом или аллергией повышается риск обострения этих заболеваний.
Кроме того, горячая вода увеличивает выработку кожного сала на голове, но при этом кончики волос становятся сухими. Также горячий душ может спровоцировать падение артериального давления из-за расширения кровеносных сосудов. Это вызывает головокружение и слабость, что особенно опасно для гипотоников.
Среди других последствий Нуньес выделила появление зуда по всему телу, повреждение естественного кожного барьера и дискомфорт в дыхательных путях из-за обильного пара.
Для снижения рисков врач рекомендует использовать теплую, а не горячую воду, ограничивать время водных процедур и увлажнять кожу после душа.