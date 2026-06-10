Названы последствия горячего душа для здоровья

Кроме того, горячая вода увеличивает выработку кожного сала на голове, но при этом кончики волос становятся сухими. Также горячий душ может спровоцировать падение артериального давления из-за расширения кровеносных сосудов. Это вызывает головокружение и слабость, что особенно опасно для гипотоников.