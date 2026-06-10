На реставрацию кинотеатра «Аврора» в Петербурге направят более 524 млн рублей

Проект предусматривает восстановление и приспособление к современному использованию двух объектов культурного наследия — «Дома Глазуновых», где располагается кинотеатр «Аврора», а также здания «Дом жилой страхового общества “Саламандра и др.”» на Караванной улице, 9. На выполнение работ отводится три года.