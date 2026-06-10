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В Красноярске запустили автобус до нового Шинного кладбища

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 10 июня начал работать регулярный автобус до нового Шинного кладбища. Решение принято по поручению главы города Сергей Верещагин.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 10 июня начал работать регулярный автобус до нового Шинного кладбища. Решение принято по поручению главы города Сергей Верещагин.

Автобус среднего класса курсирует по средам, субботам и воскресеньям с 9:00 до 15:00. Интервал движения — 30 минут. Проезд бесплатный.

Маршрут: от остановки «Посёлок Шиников» на улице 4-я Шинная до входа на новое кладбище.

Ранее вопрос транспортной доступности поднимался на прямой линии с губернатором. Сейчас запуск полноценного городского маршрута невозможен — к кладбищу ведет грунтовая дорога, по которой движение больших низкопольных автобусов запрещено.

В мэрии отмечают, что сейчас решается вопрос строительства постоянной дороги. Для этого предстоит выкуп земельных участков, по которым она пройдет.