Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае шесть человек незаконно добыли краба на миллиард рублей

В Хабаровском крае задержали шестерых жителей за незаконное добывание краба.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн — РИА Новости. Шестеро жителей Хабаровского края подозреваются в создании преступного сообщества, в составе которого они незаконно добыли камчатского и синего краба на миллиард рублей, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следствием установлено, что с января 2023 по март 2026 года шестеро жителей Хабаровского края в составе преступного сообщества незаконно добывали камчатского и синего краба в Охотском море, перерабатывали его, составляли фиктивные документы о результатах промысла и продавали полученный продукт.

«За три года преступной деятельности было выловлено более 250 тысяч килограммов живого краба. Общая сумма ущерба государству составила более одного миллиарда рублей», — говорится в сообщении СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.

В ведомстве также отметили, что уголовное дело в отношении шести жителей края возбуждено по части 1 статьи 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом).

На имущество подозреваемых, их расчетные счета и рыболовецкие суда наложен арест на сумму более 450 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Один из них объявлен в розыск.