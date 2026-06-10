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Сергей Аксенов объявил о корректировке маршрутов поездов в Крыму

В Крыму скорректировали схему движения пассажирских поездов дальнего следования. Теперь составы будут проходить по территории полуострова преимущественно днем. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Восемь пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Республике Крым в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00. Остальные шесть пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Республику Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная», — уточнил Сергей Аксенов в Max.

Чтобы добраться до конечных точек маршрута, пассажирам ночных рейсов предложат пересесть на автобусы. Точно так же, на автобусах, будут доставлять людей на станцию Керчь-Южная из других городов.

Новая схема начала действовать с полуночи 10 июня. Изменения не коснулись пригородных электричек — они ходят по прежнему расписанию.

Корректировки ввели на фоне участившихся инцидентов с беспилотниками. За последнюю неделю движение поездов в регионе несколько раз приостанавливали. В ночь на 8 июня украинский БПЛА атаковал локомотив состава Москва — Симферополь. В результате погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали.

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