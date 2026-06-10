Сергей Аксенов объявил о корректировке маршрутов поездов в Крыму

«Восемь пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Республике Крым в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00. Остальные шесть пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Республику Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная», — уточнил Сергей Аксенов в Max.