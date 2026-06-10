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Первые боровики пошли на Минщине — где охотятся грибники

В Минской области первые боровики пошли в начале июня.

Источник: Комсомольская правда

В Минской области активно пошли долгожданные грибы, пишет «Мiнская праўда».

«Комсомолка» ранее писала, что первые грибы пошли под Минском уже в конце мая, и что есть даже подберезовик.

А сейчас уже жители Крупского района рассказывают, что в регионе активно пошли подосиновики. Но кроме фото крепких красноголовиков грибники еще поделились фото парочкой боровиков, которые нашли в той же местности.

Точные координаты любители тихой охоты не называют, объясняя, что за грибами охотились в лесу в Крупском районе.