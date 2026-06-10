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В Красноярске запустили автобусы до нового Шинного кладбища

В Красноярске с 10 июня до территории нового Шинного кладбища начнет регулярно ходить бесплатный автобус.

Источник: Комсомольская правда

С 10 июня до территории нового Шинного кладбища в Красноярске начнет ходить бесплатный автобус. Как пишет Newslab.ru, маршрут запустили по поручению главы города Сергея Верещагина.

Расписание: среда, суббота, воскресенье, с 09:00 до 15:00. Интервал между поездками — 30 минут. Автобус будет забирать пассажиров на остановке «Посёлок Шинников» на улице 4-я Шинная.

Напомним, что вопрос транспортной доступности объекта прозвучал на прямой линии с губернатором Михаилом Котюковым.

В течение полутора часов глава региона отвечал на самые волнующие вопросы жителей. Все важные моменты — в нашей статье.