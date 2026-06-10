Ученые предупредили о возвращении мощного Эль-Ниньо: чем грозит миру природное явление

Сила Эль-Ниньо определяется тем, насколько теплее становится в экваториальной части Тихого океана по сравнению с нормой. Аномалия в 2 градуса и более считается очень сильным явлением, или, как его неофициально называют, «супер-Эль-Ниньо». Многие представители промышленности и метеорологи обеспокоены тем, что Эль-Ниньо в этом году может перерасти в «суперсобытие».