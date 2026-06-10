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Нижегородцам рассказали, чем опасен тополиный пух для автомобилей

Загрязнение радиатора тополиным пухом в жаркую погоду является одной из основных причин перегрева двигателя.

Источник: Нижегородская правда

Одной из ключевых причин перегрева двигателя в жаркую погоду является загрязнение радиатора тополиным пухом и дорожной пылью. Это может привести к серьёзным поломкам и значительным финансовым затратам на ремонт. Об этом сообщил Вячеслав Ашурков, эксперт Федерации автовладельцев России, в беседе с ТАСС.

По словам Ашуркова, тополиный пух, который в воздухе кажется безобидным, при смешивании с водой и грязью образует плотную плёнку, препятствующую нормальной циркуляции воздуха через соты радиатора. В результате двигатель не получает достаточного охлаждения, что может привести к его перегреву и выходу из строя.

Чтобы избежать таких проблем, эксперт рекомендует регулярно, хотя бы раз в год, промывать радиатор. Это поможет предотвратить его засорение и сохранить эффективность системы охлаждения. При критическом перегреве двигателя может потребоваться капитальный ремонт, включая замену поршневых колец, маслосъемных колпачков и, в худшем случае, проточку цилиндров.

Если двигатель перегревается, Ашурков советует немедленно остановиться, дать ему остыть и продолжить движение только после снижения температуры. В случае, если уровень охлаждающей жидкости в системе падает, допускается долить дистиллированную воду, но это лишь временная мера. Важно как можно скорее заменить антифриз.

Также эксперт напоминает о необходимости следить за состоянием вентилятора и термостата, которые в жару работают на пределе своих возможностей. Их исправность играет ключевую роль в поддержании оптимальной температуры двигателя.