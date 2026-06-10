Нижегородцам рассказали, чем опасен тополиный пух для автомобилей

По словам Ашуркова, тополиный пух, который в воздухе кажется безобидным, при смешивании с водой и грязью образует плотную плёнку, препятствующую нормальной циркуляции воздуха через соты радиатора. В результате двигатель не получает достаточного охлаждения, что может привести к его перегреву и выходу из строя.