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Иран ударил по авиабазе США в Иордани, уничтожив ангары истребителей F-35

КСИР заявил об уничтожении четырёх целей на авиабазе США в Иордании.

Источник: Комсомольская правда

Иран ударил баллистическими ракетами по четырем военным целям в Иордании. Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщает агентство Mehr.

Отмечается, что американская авиабаза размещалась в Аль-Азраке. Кроме того, под удар попали ангары с военными самолетами F-35 и центр управления и контроля армии США.

Напомним, 8 июня Корпус стражей исламской революции нанес ряд ударов по территории Израиля. Тегеран обосновал атаку ответом на действия ЦАХАЛ в Бейруте. Иранские военные осуществили ракетные удары по Израилю впервые за два месяца.

Позже в Тегеране объяснили, что ракетный удар по Израилю стал вынужденным ответом Тегерана на срыв режима прекращения огня. В Иране подчеркнули, что почти месяц проявляли сдержанность, но действия еврейского государства вынудили пойти на жесткие меры.

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