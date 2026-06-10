Иран ударил по авиабазе США в Иордани, уничтожив ангары истребителей F-35

Отмечается, что американская авиабаза размещалась в Аль-Азраке. Кроме того, под удар попали ангары с военными самолетами F-35 и центр управления и контроля армии США.
Позже в Тегеране объяснили, что ракетный удар по Израилю стал вынужденным ответом Тегерана на срыв режима прекращения огня. В Иране подчеркнули, что почти месяц проявляли сдержанность, но действия еврейского государства вынудили пойти на жесткие меры.
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