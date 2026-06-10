Юрист объяснил, на что можно потратить материнский капитал

По её словам, средства разрешено направлять на оплату детского сада, школы, дополнительных занятий, кружков, работу репетиторов, обучение в вузе, а также аренду жилья на время учёбы. Дошкольное образование доступно сразу после рождения, остальные программы — с трёх лет. Кроме того, учащемуся должно быть не больше 25 лет, отметила Шляпина.