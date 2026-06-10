В Екатеринбурге представят фильм о создании дилогии «Брат» Алексея Балабанова

В основе картины — архивные материалы, в том числе вдовы Алексея Балабанова, художника по костюмам Надежды Васильевой, которая вела собственную хронику создания дилогии, а также делала фотопортреты. Часть этих пленок с Сергеем Бодровым-младшим и другими актерами долгие годы хранилась в ее личном архиве. Кроме того, съемочная группа встретилась с теми, кто снимался у Алексея Балабанова, и теми, кто знал его лично.