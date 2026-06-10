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Певица Куртукова позвала пермяков на фестиваль в венках и народных нарядах

Автор хита «Матушка земля» выступит на городской эспланаде.

Певица Татьяна Куртукова записала видеоприглашение для жителей Перми и туристов на шоу-открытие летнего фестиваля «Город встреч» (16+).

Девушка выступит на эспланаде. Татьяна предложила гостям фестиваля прийти в народных нарядах и венках.

«Я впервые буду выступать в вашем прекрасном городе и счастлива, что это произойдёт в знаковую дату — День России. Мы постарались подготовить для вас нечто действительно особенное: на сцене вы увидите пермских танцоров и прославленный хор “Млада”. Ваш край издавна объединяет многие народности. Я зову вас собраться вместе на празднике, который увидит вся Россия: прийти в венках, традиционных нарядах, показать всё богатство и многообразие культуры нашей общей страны», — рассказала Куртукова.

Пермские артисты готовились к этому шоу два месяца. 40 танцоров отрепетировали специальные номера, потратив в общей сложности больше 150 часов. Каждый номер, по замыслу, — отдельный спектакль. Увидеть это можно будет лишь раз: 12 июня в 21:00 на городской эспланаде.