Певица Куртукова позвала пермяков на фестиваль в венках и народных нарядах

«Я впервые буду выступать в вашем прекрасном городе и счастлива, что это произойдёт в знаковую дату — День России. Мы постарались подготовить для вас нечто действительно особенное: на сцене вы увидите пермских танцоров и прославленный хор “Млада”. Ваш край издавна объединяет многие народности. Я зову вас собраться вместе на празднике, который увидит вся Россия: прийти в венках, традиционных нарядах, показать всё богатство и многообразие культуры нашей общей страны», — рассказала Куртукова.