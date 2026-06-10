В Москве рассказали о городе новых возможностей для студентов

«Мы верим в ребят, заботимся о них и, при наличии у них амбиций и желания, предоставляем им возможности очень быстрого роста в исследовательской и преподавательской сфере, перехода к работодателям региона. Лучших ребят разбирают уже с третьего курса. Кроме того, здесь молодой человек из корпуса в корпус доходит за две минуты, значительно сокращаются траты жизненного времени на логистику. Здесь супербезопасное место. С точки зрения архитектуры и зелени — это город для жизни, а не только для зарабатывания денег. Еще все любят море. Переезд на учебу в БФУ — возможность выпорхнуть из родительского гнезда, взять на себя ответственность и сделать первый шаг в самостоятельную жизнь», — рассказал он.