Хабаровчане смогут защититься от мошенников «тревожной кнопкой» на Госуслугах

Госдума приняла законопроект, благодаря которому на портале «Госуслуги» появится «тревожная кнопка», позволяющая человеку самостоятельно заблокировать любые дистанционные денежные операции. Предполагается, что данная мера позволит защититься от мошенников, получивших доступ к аккаунту, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Механизм простой: если человек заподозрил подозрительные операции и подозревает, что его аккаунтом завладели мошенники, достаточно просто нажать на «тревожную кнопку», после чего незамедлительно активируется запрет на проведение банковских операций.
— Люди ждут принятия закона. Защита граждан и их сбережений от мошенничества — один из приоритетов депутатской работы, — подчеркнул председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Данным проектом закона предусматривается внедрение и ряда других мер, позволяющих защититься от мошенников. Например, все международные звонки начнут поступать с соответствующей маркировкой, а у абонента появится право установить самозапрет на их получение.
Отдельный пункт направлен на обеспечение безопасности детей: родители смогут уведомить оператора сотовой связи, если сим-картой будет пользоваться ребенок. В таком случае номер обеспечат безопасным контентом.
Еще одной мерой станет обязательное включение в договор о предоставлении услуг мобильной связи идентификационного номера мобильного телефона (IMEI) человека. Операторы вправе не оказывать услуги пользователям, которые не предоставили код IMEI. Все номера внесут в единую базу пользовательского оборудования.
Этим же законом регулируется и количество банковских карт, которые можно зарегистрировать на одного человека. Лимит установлен на уровне 20 штук.
Законопроект одобрен Госдумой, далее — его утверждения Советом Федерации и подписание президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, что на полях ПМЭФ-2026 вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко выступил с инициативой, которая позволит пострадавшим от мошеннических схем получить компенсацию от банка, в случае если организация не выполнила требования по предотвращению незаконных операций.