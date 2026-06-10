Приглашение посетить Воронеж в этом году уже приняли представитель зарубежной ветви династии Толстых — Дмитрий Николаевич Толстой-Милославский, глава Венского клуба традиционалистов Рональд Шварцер, готовящийся зачитать в России обращение прямого потомка эрцгерцога Фердинанда — принца Лео фон Гогенберга из династии Габсбургов, считающего Россию силой, способной удержать мир от катастрофы. Кроме того, в Воронеж приедут председатель Союза журналистов Болгарии Снежана Тодорова, лидеры общественных организаций и политических движений, а также журналисты из Армении, Германии, Боснии и Герцеговины, Киргизии, Узбекистана, Австрии и Великобритании. Участники обсудят вопрос международной консолидации в условиях дискриминации национальных интересов и поговорят о совместных усилиях стран по поддержанию мира на фоне вызовов времени.