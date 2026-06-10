«Инкаб» запустил производство подводного кабеля в Приморье

Фонд развития промышленности (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга) выделил средства по программе «Комплектующие изделия». Это не первый опыт сотрудничества: ранее за счет другого займа ФРП (315 млн руб. при бюджете проекта 400 млн руб.) «Инкаб» запустил в Пермском крае линию по выпуску сердечника для подводного кабеля. Новая продукция предназначена для высокоскоростной связи на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, а также на Черном, Каспийском и Балтийском морях. Кроме того, кабель востребован для нужд северного завоза, геологоразведки и создания инфраструктуры 5G в удаленных районах.