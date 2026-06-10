Власти Нижегородской области избавятся от второго концессионера по ФОКу

В арбитражном суде Нижегородской области стартовал процесс по иску региональных властей к ООО «Первая нижегородская инфраструктура спорта». Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Правительство области и минспорта добиваются расторжения концессионного соглашения 2024 года о создании ФОКа на проспекте Кораблестроителей, а также требуют взыскать с компании 332,8 млн руб. уплаченного аванса и свыше 2 млн руб. штрафов.
Причина иска — неисполнение компанией обязательств по строительству: стройка сопровождалась жалобами субподрядчиков на невыплаты. В ходе предварительного заседания представитель ответчика Рустам Кабардоков ходатайствовал о привлечении в качестве третьего лица генподрядчика — петербургского ООО «А2 ТЭК» (оно же — один из соучредителей концессионера).
Юристы властей возражали, указав, что сроки предоставления исполнительной документации давно истекли (ещё в январе 2026‑го компания обещала её передать), а прямых договорных отношений с «А2 ТЭК» у заказчика нет. Тем не менее суд удовлетворил ходатайство.
Далее ответчик планирует запросить судебную экспертизу, чтобы зафиксировать объёмы и стоимость уже выполненных работ. Следующее заседание назначено на 13 августа.
Параллельно ведётся уголовное расследование: чиновники подозревают, что часть аванса могла быть похищена. Третьими лицами в деле выступают минэкономразвития и минстрой региона — первое курировало подготовку соглашения, второе должно было контролировать стройку; оба министерства поддерживают иск.
Попытки возвести ФОК в Сормовском районе длятся свыше 10 лет. Первое соглашение заключили в 2014 году с ООО «Регион‑НН», но оно не было исполнено. Второй концессионер также не справился с задачей.
Ранее дела по стадиону «Водник» объединили в нижегородском райсуде.