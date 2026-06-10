В Красноярске обсудили подготовку специалистов для горной отрасли

В Красноярске в рамках профессиональной конференции «Люди. Золото. Технологии» прошла панельная дискуссия о планировании ресурсов и компетенциях будущего. Участники обсудили, как горнодобывающим компаниям и университетам вместе готовить специалистов для отрасли, которая быстро меняется под влиянием цифровых технологий. В «Полюсе» уже действует несколько корпоративных программ подготовки для студентов старших курсов. Ребята проходят практику и стажировки на производственных площадках, параллельно осваивают программное обеспечение и технологии, которые используются в компании. Такой подход помогает сделать переход от учебы к работе более плавным. В 2025 году компания также впервые запустила международный проект «Цифровой инженер» совместно с Сибирским федеральным университетом. Он рассчитан на студентов, которые учатся по направлению автоматизированных систем управления производством. Участники проекта проходят обучение в китайском университете, поскольку на производственных площадках компании используется в том числе китайское оборудование и программное обеспечение. Отдельно на дискуссии говорили о новых компетенциях. Помимо фундаментальных знаний, будущим специалистам нужны цифровая грамотность, умение работать с искусственным интеллектом, нейросетями и аналитическими данными. При этом участники подчеркнули: данные помогают принимать решения, но ответственность по-прежнему остается за человеком. Еще одно важное качество — междисциплинарность. Молодой специалист должен уметь работать на стыке разных направлений и предлагать комплексные решения. [caption id= «attachment_368879» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба компании «Полюс»[/caption] Одной из острых тем стала нехватка специалистов в геомеханике и геотехнике. Директор департамента геотехники и гидрогеологии «Полюса» Вадим Лушников отметил, что спрос на таких специалистов в России заметно вырос за последние 15 лет, однако образовательных программ пока недостаточно. По словам спикера, сегодня горным компаниям нужны не только подготовленные маркшейдеры, геологи, буровики и взрывники, но все чаще требуется узкая специализация: горное планирование, работа с АСУТП, большими базами данных и современными цифровыми системами. Проректор по учебной работе СФУ Денис Гуц подчеркнул, что успешные образовательные проекты появляются тогда, когда университет и компания работают не по модели «заказчик — исполнитель», а как партнеры. Очень важно, когда университеты и предприятия садятся за один стол и совместно создают новую образовательную программу. Создать программу несложно. Важно почувствовать и спрогнозировать спрос, а это можно сделать только вместе, — сказал Денис Гуц. Представитель Томского политехнического университета Наталья Гусева обратила внимание, что бизнес часто формулирует запрос на специалистов, которые нужны уже сегодня. Университеты, в свою очередь, работают в более длинном горизонте и должны понимать потребность компаний на годы вперед. По ее словам, корпоративные программы помогают закрывать текущий кадровый запрос: студенты получают дополнительную специализацию и понятную траекторию трудоустройства, компания — специалистов с нужными компетенциями, а вуз — новые практики и развитие преподавательского состава. При этом, отметила Наталья Гусева, в долгосрочной перспективе речь идет не только о конкретных навыках. Сегодня сложно предсказать, чему нужно научить студента, чтобы через 10 лет он был успешен. Речь не про конкретные навыки, а про формирование личности, готовой работать с неопределенностью, — подчеркнула она. Доцент кафедры взрывного дела Санкт-Петербургского горного университета Михаил Маринин рассказал, что образовательные программы уже перестраиваются под запросы рынка. В подготовке горных инженеров важны не только теория и фундаментальная база, но и выездные практики, работа с отраслевыми цифровыми решениями и участие компаний-партнеров. Участники также обсудили, как обновлять образовательные программы в условиях, когда технологии меняются быстрее учебных планов. Один из предложенных подходов — дополнительные профессиональные компетенции, которые студент выбирает с учетом будущего работодателя и конкретной специализации. Отдельный акцент сделали на роли преподавателей. Так, чтобы студенты получали актуальные знания, сами преподаватели должны быть погружены в производственную повестку: участвовать в технологических сессиях, научно-исследовательских работах и проектах для индустрии. В завершение все сошлись во мнении, что подготовка кадров для горной отрасли должна строиться через постоянный диалог бизнеса, университетов и научного сообщества. Для «Полюса» такие дискуссии становятся частью системной работы с будущими специалистами: компания не только формулирует запрос на кадры, но и участвует в создании образовательных траекторий, практик и программ, которые помогают студентам быстрее включаться в реальные производственные задачи.