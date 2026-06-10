Россиянам перечислили восемь прививок, которые должен сделать каждый

По словам Поповой, в первые дни жизни детям делают прививки от туберкулеза и гепатита B, затем — от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Она подчеркнула, что это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие годы.