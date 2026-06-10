Россиянам перечислили восемь прививок, которые должен сделать каждый

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости заявила, что россияне должны сделать прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Эти вакцины входят в национальный календарь прививок и проводятся за счет средств федерального бюджета, уточнила глава ведомства.
По словам Поповой, в первые дни жизни детям делают прививки от туберкулеза и гепатита B, затем — от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Она подчеркнула, что это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие годы.
Глава Роспотребнадзора также добавила, что благодаря ежегодной сезонной вакцинации против гриппа заболеваемость в России остается очень невысокой по сравнению с другими странами.
Как писал KP.RU, ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что в России собираются зарегистрировать вакцину от аллергии на пыльцу березы — первую отечественную вакцину такого типа. Это может произойти уже в сентябре 2026 года.