Четырех граждан южноазиатской республики выдворят из Нижегородской области

Четыре иностранца из Южной Азии покинут Россию по решению нижегородского суда, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Полицейские выявили двух нелегальных мигрантов на автомойке на Московском шоссе. По месту их проживания установили еще двоих иностранцев.
По информации ведомства, трое из них находились в РФ по просроченным туристическим визам. Еще один нарушитель имел разрешение на трудовую деятельность по специальности «швея» на территории другого субъекта РФ, но работал на автомойке.
По решению суда иностранцам назначены штрафы на общую сумму в 24 000 рублей и выдворение. Также проводится проверка в отношении работодателей.
Ранее мы писали, что криминальную схему легализации мигрантов раскрыли в Дзержинске.