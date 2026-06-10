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В Красноярске выявили 13 нарушений при обращении с отходами

В Красноярске за две недели выявили 13 нарушений в сфере обращения с отходами.

В Красноярске за две недели выявили 13 нарушений в сфере обращения с отходами. Об этом сообщили в министерстве экологии Красноярского края.

Административные дела возбудили по фактам незаконного сброса отходов с использованием личного или арендованного транспорта. Нарушения фиксировали во время выездных проверок, а также по информации от муниципалитета, полиции, организаций и жителей.

В разных районах города инспекторы выявили 7 случаев незаконного слива жидких бытовых отходов в городскую канализацию. В минэкологии пояснили, что это запрещено, так как такие действия создают нагрузку на сети водоотведения, могут приводить к засорам и авариям, а также ухудшают санитарное состояние территории.

Два автомобиля, которые использовали при нарушениях, изъяли и отправили на спецстоянку. Кроме того, инспекторы фиксировали незаконный сброс строительных отходов и твердых коммунальных отходов вне специальных площадок.

За такие нарушения гражданам может грозить штраф до 50 тыс. рублей.

В министерстве напомнили, что в Красноярске продолжается модернизация системы обращения с отходами. В 2025 году в городе обустроили около 100 мест накопления твердых коммунальных отходов и установили более 1300 контейнеров. В этом году работа продолжается во всех районах.

Сообщить о незаконном сбросе отходов жители Красноярска могут в министерство экологии по электронной почте: shema@mpr.krskstate.ru.