Жители Нарвы не увидят концерт ко Дню России в Ивангороде

Напомним, что 9 мая в Ивангороде прошли подобные мероприятия. Так, в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне на берегу был организован концерт и трансляция парада Победы на Красной площади в Москве, что могли увидеть жители и России, и Эстонии на другом берегу.