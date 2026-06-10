Жители Нарвы не увидят концерт ко Дню России в Ивангороде

Жители города Нарва в Эстонии не смогут увидеть праздничный концерт, который пройдет 12 июня в Ивангороде Ленинградской области по случаю Дня России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе города.
В этот день в Ивангороде будет организован концерт, а также ярмарка и развлекательная программа для детей. Праздник состоится на Видовой площади, откуда открывается вид на Нарву и ее пограничные крепости.
В администрации сообщили, что сцена на площади будет расположена таким образом, что наблюдать за мероприятием с другого берега Нарвы будет невозможно.
Напомним, что 9 мая в Ивангороде прошли подобные мероприятия. Так, в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне на берегу был организован концерт и трансляция парада Победы на Красной площади в Москве, что могли увидеть жители и России, и Эстонии на другом берегу.
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