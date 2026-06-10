Сергей Филипенко может стать новым прокурором Воронежской области

На данный момент 53-летний Сергей Филипенко возглавляет прокуратуру Саратовской области. Он является выпускником Уральской юридической академии и служит в органах прокуратуры с 1997 года, то есть уже почти три десятилетия. Примечательно, что до настоящего момента его профессиональная карьера никак не была связана с Воронежской областью.