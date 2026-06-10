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Сергей Филипенко может стать новым прокурором Воронежской области

Президент внес представление в Совфед России.

Источник: Комсомольская правда

В Совет Федерации РФ поступило представление главы государства о назначении на должность прокурора Воронежской области Сергея Филипенко. Об этом во ВКонтакте сообщил сенатор Андрей Клишас, который возглавляет комитет по конституционному законодательству и государственному строительству.

На данный момент 53-летний Сергей Филипенко возглавляет прокуратуру Саратовской области. Он является выпускником Уральской юридической академии и служит в органах прокуратуры с 1997 года, то есть уже почти три десятилетия. Примечательно, что до настоящего момента его профессиональная карьера никак не была связана с Воронежской областью.

Ключевое решение будет принято после процедуры в Совете Федерации. Профильные комитеты Совфеда рассмотрят президентское представление на заседании 16 июня. Сразу после этого окончательное решение о назначении примет глава государства.

Напомним, пост прокурора Воронежской области стал вакантным весной этого года, когда его оставил Валерий Войнов. Предыдущий руководитель проработал в этой должности всего полгода.

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