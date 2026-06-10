Российские ученые нашли способ выявлять проблемы со здоровьем у женщин по настроению

Постоянная слабость, истощение и плохое настроение могут быть симптомами синдрома хронической усталости, которому больше подвержены женщины. Ученые НИУ «БелГУ» создали шкалу, которая по оценке астенического синдрома позволяет выявлять не только саму астению, но и скрытые проблемы, указывающие на риск развития хронических заболеваний. Результаты представлены в издании «Первичная медико-санитарная помощь».
Самые известные способы выявления астении, по словам профессора Светланы Горелик, замечают только уже явную «грозу», тогда как новый метод видит «падение давления до первых капель». Разработка позволяет определить женщин, над которыми нависла угроза артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, ожирения, предиабета и пресаркопении.
«Представьте, что здоровье — это погода. Есть явная гроза, а есть просто понижение давления и тучи, когда скоро может пойти дождь (предболезненное состояние). Обычные методы замечают только грозу, а наш метод видит, что давление падает, еще до первых капель. Мы даем врачу возможность вмешаться на раннем этапе», — объяснила Горелик.
В исследовании принимали участие женщины старше 55 лет. Разработчик Ирина Кочеткова уточнила, что в будущем шкалу планируют проверить на более разнообразных группах и встроить в стандартные протоколы осмотров — в бумажном виде или в формате приложения. Надежность метода доказана: он выдает правильные показатели в 85−90 процентах случаев.