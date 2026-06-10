Российские ученые нашли способ выявлять проблемы со здоровьем у женщин по настроению

«Представьте, что здоровье — это погода. Есть явная гроза, а есть просто понижение давления и тучи, когда скоро может пойти дождь (предболезненное состояние). Обычные методы замечают только грозу, а наш метод видит, что давление падает, еще до первых капель. Мы даем врачу возможность вмешаться на раннем этапе», — объяснила Горелик.