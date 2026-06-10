Bloomberg: Индия отложила выдачу разрешений на Starlink из-за угроз безопасности

Несмотря на то что Starlink получил в Индии лицензию GMPCS почти год назад, финальное разрешение по линии безопасности до сих пор не выдано. Индийские чиновники настаивают на предоставлении гарантий того, что компания будет соблюдать требования местного законодательства, даже в случае их возможного противоречия запросам иностранных государств.