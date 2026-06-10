12 июня в Москве изменится график работы ряда социальных учреждений

В длинные выходные (с 12 по 14 июня), приуроченные к празднованию Дня России, часть социальных учреждений столицы будет работать по особому графику. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.
«В период длинных праздников в честь Дня России мы организовали работу социальных учреждений так, чтобы жители столицы продолжали получать необходимую помощь и поддержку. Центры госуслуг не работают только 12 июня, в остальные дни они принимают посетителей в обычном режиме. Взрослые и детские поликлиники работают в сокращенном режиме, при этом в учреждениях будут дежурные смены специалистов. В то же время травмпункты и молочно-раздаточные пункты сохранят привычный график. Экстренные службы, телефоны психологической помощи будут доступны круглосуточно», — рассказала Анастасия Ракова.
Поликлиники, травмпункты и ветклиники
Взрослые поликлиники будут работать 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00, 13 июня — с 09:00 до 18:00. Отделения патронажной помощи на дому, кабинеты дежурных врачей, выдачи справок и направлений в эти дни будут открыты в часы работы учреждений.
Детские поликлиники 12 и 14 июня будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00, прием вызовов осуществляется через единую медицинскую справочную службу 122. При этом 13 июня помощь оказывается с 09:00 до 15:00 как в поликлиниках, так и на дому.
Центры женского здоровья и женские консультации 12 и 14 июня принимают посетителей с 09:00 до 16:00, 13 июня — с 09:00 до 18:00.
График работы взрослых и детских травматологических пунктов не изменится. Молочно-раздаточные пункты в праздники также сохранят привычный график — с 06:30 до 15:00. Дежурные аптеки будут работать круглосуточно во все праздничные дни.
Режим работы государственных ветклиник столицы 12 июня не изменится, врачи продолжат принимать питомцев по обычному графику. При этом Нижегородский ветучасток (улица Старообрядческая, дом 30б) с 10 июня будет закрыт на плановый ремонт.
Образовательные организации, центры московского долголетия и читальные залы
В школах и колледжах сейчас каникулы. С графиком работы центров дополнительного образования можно ознакомиться на сайтах организаций.
Центры московского долголетия в День России будут закрыты для посетителей. В остальные дни они работают по обычному графику: в воскресенье — только флагманские центры, в субботу — все остальные.
В связи с праздничными датами также изменится график работы читальных залов Главархива. 11 июня они будут работать с 12:00 до 19:00,
Психологическая помощь и соцподдержка
Получить круглосуточную психологическую поддержку можно будет по телефону неотложной психологической помощи 051 (с городского телефона), +7 495 051 (с мобильного). Также на этот телефон можно позвонить при необходимости предоставления экстренной социальной помощи ребенку, сообщений о жестоком обращении.
Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в праздничные дни работает в обычном режиме — с 09:00 до 21:00.
Для помощи тем, кому некуда пойти, продолжат круглосуточно работать приемное отделение и отделение «Дмитровское» Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки и отделение мобильных бригад «Социальный патруль». Телефоны диспетчерской службы Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки: +7 499 357-01-80 и +7 903 720-15-08. По вопросам помощи бездомному человеку можно обратиться по телефону: 112.
Центры занятости населения и офисы «Мои документы»
Центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера», центр «Профессии будущего», учебный центр «Профессионал», реабилитационные учреждения и семейные центры 12 июня будут закрыты. В День России изменится график работы центров «Мои документы»: 12 июня будет выходным. В остальные дни режим работы остается прежним. Актуальная информация о работе всех офисов размещена на официальном сайте «Мои документы» в разделе «График работы».
При этом график сотрудников ведомств, которые ведут прием на территории центров «Мои документы», в праздники может отличаться.
Загсы и дворцы бракосочетания
У структурных подразделений Управления ЗАГС Москвы 11 июня предпраздничный сокращенный рабочий день. В День России пожениться можно будет во дворцах бракосочетания «Южное Бутово», № 1, 4, в Кутузовском и Митинском дворцах, а также на площадках проекта Мэра Москвы «Новые адреса счастья». Подать заявление о заключении брака можно онлайн на порталах государственных услуг и mos.ru. Госпошлина составит 350 рублей.
С 13 июня все дворцы бракосочетания Москвы будут работать в штатном режиме.
Архивно-информационный отдел Управления ЗАГС Москвы с 12 по 14 июня не работает.