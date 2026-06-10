12 июня в Москве изменится график работы ряда социальных учреждений

«В период длинных праздников в честь Дня России мы организовали работу социальных учреждений так, чтобы жители столицы продолжали получать необходимую помощь и поддержку. Центры госуслуг не работают только 12 июня, в остальные дни они принимают посетителей в обычном режиме. Взрослые и детские поликлиники работают в сокращенном режиме, при этом в учреждениях будут дежурные смены специалистов. В то же время травмпункты и молочно-раздаточные пункты сохранят привычный график. Экстренные службы, телефоны психологической помощи будут доступны круглосуточно», — рассказала Анастасия Ракова.