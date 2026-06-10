Росприроднадзор оценил ущерб почвам в Волгоградской области в 11 млн рублей

Специалисты подсчитали размер вреда, который причинили почвам. Сумма оказалась внушительной — более 11 миллионов рублей. Теперь требование о добровольном возмещении этого ущерба направили распорядителю земельного участка. Если он не компенсирует ущерб в установленный срок, Росприроднадзор будет добиваться возмещения через суд.