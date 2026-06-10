Защитник «Балтики» помог сборной России обыграть Тринидад и Тобаго в Калининграде

Сборная России обыграла Тринидад и Тобаго в Калининграде. Товарищеский матч состоялся вечером во вторник, 9 июня. Итог — 3:0 в пользу россиян.
Отметим, что счет уже на 7-й минуте встречи открыл игрок «Балтики» Мингиян Бевеев. Трибуны ликовали.
На 15-й минуте Александр Сильянов заколотил второй мяч. Автором третьего победного гола стал Алексей Батраков.
Свидетелями победы национальной сборной вчера были 27 618 зрителей.
Отметим, это была вторая в истории встреча сборных двух стран, столь далеких друг от друга. Впервые сборные тогда еще СССР и Тринидада и Тобаго играли на поле более 35 лет назад — 24 ноября 1990 года в Порт-оф-Спейне. Матч тогда завершился победой сборной СССР со счетом 2:0.
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