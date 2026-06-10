Защитник «Балтики» помог сборной России обыграть Тринидад и Тобаго в Калининграде

Отметим, это была вторая в истории встреча сборных двух стран, столь далеких друг от друга. Впервые сборные тогда еще СССР и Тринидада и Тобаго играли на поле более 35 лет назад — 24 ноября 1990 года в Порт-оф-Спейне. Матч тогда завершился победой сборной СССР со счетом 2:0.