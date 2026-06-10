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В Элисте началось прощание с Героем России Очир-Горяевым

В Элисте проходит церемония прощания с Героем России Нараном Очир-Горяевым, погибшим в зоне спецоперации 5 июня, передает корреспондент «Ъ». Сначала в доме господина Очир-Горяева состоялся молебен с участием священнослужителей Центрального Хурула «Золотая обитель Будды Шакъямуни», мероприятие предназначено только для семьи и прошло в закрытом режиме. После молебна к дому приехал глава республики Бату Хасиков.

В Элисте проходит церемония прощания с Героем России Нараном Очир-Горяевым, погибшим в зоне спецоперации 5 июня, передает корреспондент «Ъ». Сначала в доме господина Очир-Горяева состоялся молебен с участием священнослужителей Центрального Хурула «Золотая обитель Будды Шакъямуни», мероприятие предназначено только для семьи и прошло в закрытом режиме. После молебна к дому приехал глава республики Бату Хасиков.

Затем гроб с военнослужащим вынесут на улицу, где начнется траурная процессия, по калмыцким традициям — по ходу солнца. Завершится процессия у администрации Элисты.

Наран Очир-Горяев родом из города Лагань в Калмыкии. Он отправился на СВО добровольцем осенью 2022 года. Участвовал в операциях по взятию населенных пунктов Донбасса Соледара и Северска. В декабре 2025 года Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

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