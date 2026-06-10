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Ростовская область вновь подверглась ночной атаке БПЛА

С 20:00 9 июня до 7:00 10 июня Ростовская область вновь подверглась атаке украинских беспилотников. Информация об этом содержится в очередной сводке минобороны РФ.

С 20:00 9 июня до 7:00 10 июня Ростовская область вновь подверглась атаке украинских беспилотников. Информация об этом содержится в очередной сводке минобороны РФ.

За указанный временной промежуток над территорией страны сбили 326 БПЛА. О работе ПВО отчитались в следующих регионах: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Краснодарском крае, Московском регионе, Республике Крым. БПЛА перехватили и над акваторией Черного моря.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Миллеровском районе в результате атаки беспилотников загорелась емкость с топливом. Из близлежащих домов, а также из дома престарелых были эвакуированы люди.

«Возгорание в Миллеровском районе полностью ликвидировано. Люди вернулись в свои дома. Пострадавших нет. Возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе, которое произошло в результате падения обломков БПЛА, также полностью ликвидировано», — написал губернатор.

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