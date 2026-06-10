Охлобыстин рассказал, как путешествует после запрета на въезд в некоторые страны

Актер Иван Охлобыстин рассказал о том, как путешествует после того, как ему закрыли въезд в ряд стран, включая государства Евросоюза.
По словам артиста, он не сильно расстроился ограничениями. Теперь Охлобыстин открывает для себя просторы России: вместе с женой они ездят по стране и открывают новые места.
— Мы начали с супругой познавать страну. И выяснилось, это прекрасно. Сейчас эко-отели (…) Я в Европе такие не встречал. Ходим на массажи, по приезде обязательно пьем коньяк, — рассказал актер в беседе с Super.
В начале 2000-х годов Иван Охлобыстин отошел от светской жизни, чтобы посвятить себя служению церкви. Он принял сан священника, однако уже в 2011 году обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой освободить его от служебных обязанностей.
Ранее актер рассказал о тратах на содержание шестерых детей и троих внуков. По его словам, растить и воспитывать такое количество наследников становится все сложнее.
О том, в чем сила русского человека и почему своей победой в СВО Россия спасет мир, Охлобыстин рассказал в интервью «Вечерней Москве».