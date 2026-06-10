Введено дневное движение поездов в Крым и обратно через Ростов

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что поезда, следующие в Крым и обратно через Ростов, будут заезжать на территорию республики только в светлое время суток.
Согласно решению оперативного штаба Крыма, новая схема движения железнодорожного транспорта вступает в силу с 00:00 среды, 10 июня. В рамках изменений: ночное передвижение поездов «Таврия» по полуострову сокращается, маршруты десяти составов будут начинаться и заканчиваться на станции Керчь Южная.
К затронутым маршрутам относятся поезда: из Москвы в Симферополь и Евпаторию, из Санкт‑Петербурга в Севастополь и Симферополь и из Омска, Перми, Мурманска, Челябинска и Таганрога.
На станции Керчь Южная пассажиров пересадят на автобусы, предоставленные Республикой Крым. На каждом автобусе будет указано направление (Керчь — Джанкой, Керчь — Владиславовка, Керчь — Симферополь и др.). Расписание автобусных рейсов опубликовано на сайте Минтранса Крыма.
Часть поездов «Таврия» сохранит прежнее расписание. Среди них составы из Москвы в Симферополь (включая двухэтажные), Феодосию и Севастополь, поезда из Санкт‑Петербурга в Евпаторию и рейсы из Адлера в Симферополь, из Минеральных Вод и Смоленска.