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Введено дневное движение поездов в Крым и обратно через Ростов

Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что поезда, следующие в Крым и обратно через Ростов, будут заезжать на территорию республики только в светлое время суток.

Согласно решению оперативного штаба Крыма, новая схема движения железнодорожного транспорта вступает в силу с 00:00 среды, 10 июня. В рамках изменений: ночное передвижение поездов «Таврия» по полуострову сокращается, маршруты десяти составов будут начинаться и заканчиваться на станции Керчь Южная.

К затронутым маршрутам относятся поезда: из Москвы в Симферополь и Евпаторию, из Санкт‑Петербурга в Севастополь и Симферополь и из Омска, Перми, Мурманска, Челябинска и Таганрога.

На станции Керчь Южная пассажиров пересадят на автобусы, предоставленные Республикой Крым. На каждом автобусе будет указано направление (Керчь — Джанкой, Керчь — Владиславовка, Керчь — Симферополь и др.). Расписание автобусных рейсов опубликовано на сайте Минтранса Крыма.

Часть поездов «Таврия» сохранит прежнее расписание. Среди них составы из Москвы в Симферополь (включая двухэтажные), Феодосию и Севастополь, поезда из Санкт‑Петербурга в Евпаторию и рейсы из Адлера в Симферополь, из Минеральных Вод и Смоленска.

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