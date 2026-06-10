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«Концерты, праздничное шествие и мастер-классы»: в Калининграде опубликовали программу Дня России

Основные мероприятия пройдут в пятницу, 12 июня.

В Калининграде опубликовали программу праздничных мероприятий в честь Дня России. В городе организуют концерты, праздничное шествие, мастер-классы и интерактивы. Основные мероприятия пройдут в пятницу, 12 июня.

Программа Дня России в Калининграде.

12 июня.

Набережная Верхнего озера, 12:00−18:00:

праздничное шествие; фольклор, казачья культура, стихи и песни о Родине, театр русского костюма; мастер-классы ремесленников; спортивные мастер-классы; танцы, воркаут, армрестлинг, спортивные показательные выступления; концертная программа, выступление группы VIVA с 19:00 до 20:00.

Центральный парк, 13:00:

концертная программа с живой музыкой; семейные развлечения; мастер-классы.

10 июня.

Библиотека имени Снегова, 15:00 — литературно-музыкальная программа с участием ансамбля «Добрая песня».

11 июня.

ДК «Машиностроитель», 11:00 — праздничный концерт.

13 июня.

Библиотека на Карамзина, 10:00 — выступления детских коллективов «Хамелеошки и КО» и «База чудес».

14 июня.

Библиотека имени Чехова, 14:30 — программа «Россия в сердце, песня в душе».

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