«Концерты, праздничное шествие и мастер-классы»: в Калининграде опубликовали программу Дня России

В Калининграде опубликовали программу праздничных мероприятий в честь Дня России. В городе организуют концерты, праздничное шествие, мастер-классы и интерактивы. Основные мероприятия пройдут в пятницу, 12 июня.
Программа Дня России в Калининграде.
12 июня.
Набережная Верхнего озера, 12:00−18:00:
праздничное шествие; фольклор, казачья культура, стихи и песни о Родине, театр русского костюма; мастер-классы ремесленников; спортивные мастер-классы; танцы, воркаут, армрестлинг, спортивные показательные выступления; концертная программа, выступление группы VIVA с 19:00 до 20:00.
Центральный парк, 13:00:
концертная программа с живой музыкой; семейные развлечения; мастер-классы.
10 июня.
Библиотека имени Снегова, 15:00 — литературно-музыкальная программа с участием ансамбля «Добрая песня».
11 июня.
ДК «Машиностроитель», 11:00 — праздничный концерт.
13 июня.
Библиотека на Карамзина, 10:00 — выступления детских коллективов «Хамелеошки и КО» и «База чудес».
14 июня.
Библиотека имени Чехова, 14:30 — программа «Россия в сердце, песня в душе».
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