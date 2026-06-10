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Военнослужащий из Хабаровского края награжден медалью Суворова за спасение техники

Александр Сиянов, старший прапорщик мотострелкового соединения ВВО (Хабаровский край), удостоен медали Суворова и награды «За боевые отличия». Он грамотно действовал в момент, когда позиции роты атаковал вражеский FPV-дрон. Подразделение находилось в тыловой зоне. Сиянов отвечал за ремонт и подготовку техники к выходу на передовую. Неожиданно в районе стоянки машин заметили беспилотник противника. Несмотря на реальную.

Александр Сиянов, старший прапорщик мотострелкового соединения ВВО (Хабаровский край), удостоен медали Суворова и награды «За боевые отличия». Он грамотно действовал в момент, когда позиции роты атаковал вражеский FPV-дрон. Подразделение находилось в тыловой зоне. Сиянов отвечал за ремонт и подготовку техники к выходу на передовую. Неожиданно в районе стоянки машин заметили беспилотник противника. Несмотря на реальную опасность удара, старший прапорщик не растерялся. Он быстро завел двигатель машины и направил водителя в укрытие за ближайшей лесополосой. Когда угроза миновала, Сиянов сразу же проверил остальную технику и устранил все неполадки. Благодаря его хладнокровию и опыту рота сохранила все машины, свою мобильность и способность выполнять боевые задачи.