160 детям помогли врачи ожогового центра краевой больницы имени Владимирцева с начала года

В Краевой клинической больнице имени Владимирцева работает единственный в регионе специализированный ожоговый центр. Сюда приезжают пациенты с ожогами со всего Хабаровского края. Особое внимание уделяют помощи детям. С начала 2026 года врачи помогли 160 детям, 60 из которых были госпитализированы. «Дети младшего возраста, от двух до трех лет, по неосторожности чаще получают ожоги. Например, опрокидывают на себя кружку, оставленную на краю стола. Дети постарше уже сами начинают интересоваться миром — тянутся к зажигалкам, к проводам и розеткам», — объяснил причины травм заведующий ожоговым отделением Кирилл Гайман. Своим опытом специалисты больницы делятся с коллегами. На профильных заседаниях регулярно рассказывают, как организовать транспортировку, оценить состояние ребенка и оказать первую помощь.