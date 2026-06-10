Поливает как из шланга: на Северном вокзале прорвало трубу — очевидец

На Северном вокзале Калининграда утром в среду, 10 июня, прорвало трубу. Об этом «Клопс» сообщил очевидец.
Согласно присланному в редакцию видео, ЧП произошло на территории за забором с граффити. Площадь около здания вокзала уже залита водой.
Как сообщили «Клопс» в пресс-службе областного «Водоканала», аварийная бригада выехала на место утечки. В ближайшее время участок трубы будет отключен от водоснабжения для проведения ремонтных работ. Оперативно узнать об их ходе можно по телефону горячей линии круглосуточно: (8 40−12) 555−151.
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