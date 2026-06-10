Поливает как из шланга: на Северном вокзале прорвало трубу — очевидец

Как сообщили «Клопс» в пресс-службе областного «Водоканала», аварийная бригада выехала на место утечки. В ближайшее время участок трубы будет отключен от водоснабжения для проведения ремонтных работ. Оперативно узнать об их ходе можно по телефону горячей линии круглосуточно: (8 40−12) 555−151.