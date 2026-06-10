Японские журавлята, олененок и телята родились в зоопарке «Лимпопо»

«Маленькая телочка уже с удовольствием скачет по вольеру и совсем не боится посетителей. Чего пока нельзя сказать о малышке пятнистого оленя. Малютка пока не отходит от своей мамы и всюду следует за ней», — рассказали в зоопарке. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что фотоловушка засняла завтрак диких кабанов в Спасском округе.