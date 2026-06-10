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Японские журавлята, олененок и телята родились в зоопарке «Лимпопо»

Летний бэби-бум произошел в «Лимпопо».

Летний бэби-бум произошел в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Там родились японские журавлята, каспийские султанки, телята, олененок и редчайший птенец стерха.

Сперва на свет появились два теленка в семействе шотландских коров (хайлендов). Сначала мамой стала Зорька — у нее родилась телочка, а затем еще один теленок родился у Буси — малыш оказался бычком. Счастливым отцом оказался самец Борька.

Далее два журавленка родились у пары японских журавлей Футо и Иваки — их пол пока неизвестен.

А еще одно пернатое пополнение произошло у редких краснокнижных каспийских султанок, где появились два маленьких птенца, а также у пары одних из самых редких не только в России, но и в мире журавлей — стерхов. Родителями стали белые журавли по имени Гыда и Ворона, у которых родился журавленок (пол малыша тоже пока неизвестен).

Впервые потомство появилось в семействе яков: у самки Герды родилась девочка.

«Маленькая телочка уже с удовольствием скачет по вольеру и совсем не боится посетителей. Чего пока нельзя сказать о малышке пятнистого оленя. Малютка пока не отходит от своей мамы и всюду следует за ней», — рассказали в зоопарке. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что фотоловушка засняла завтрак диких кабанов в Спасском округе.