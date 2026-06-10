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Минусинские аграрии завершают посевную кампанию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинском округе посевная кампания вышла на финальный этап. Сейчас аграрии засеяли 50,7 тыс. га, что составляет 94% от общего плана.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинском округе посевная кампания вышла на финальный этап. Сейчас аграрии засеяли 50,7 тыс. га, что составляет 94% от общего плана.

Часть сельхозпроизводителей уже полностью завершила весенне-полевые работы. Среди них ИП глава КФХ О. С. Фроленко, ИП глава КФХ П. П. Травинский, ЗАО «Искра Ленина», ООО «Ноябрь-Агро», ИП глава КФХ Е. Ю. Хамуха, ИП глава КФХ Н. Н. Хамуха, ИП глава КФХ А. В. Савин и другие хозяйства.

Параллельно аграрии приступили к обработке посевов от сорняков и вредителей, а также к подготовке паров.

Для проведения посевной кампании в округе приобрели 6872 тонны минеральных удобрений. Удобрения внесены на площади 45,1 тыс. га, или 89% от общей посевной площади, сообщили в администрации Минусинского округа.