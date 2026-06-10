Минусинские аграрии завершают посевную кампанию

Часть сельхозпроизводителей уже полностью завершила весенне-полевые работы. Среди них ИП глава КФХ О. С. Фроленко, ИП глава КФХ П. П. Травинский, ЗАО «Искра Ленина», ООО «Ноябрь-Агро», ИП глава КФХ Е. Ю. Хамуха, ИП глава КФХ Н. Н. Хамуха, ИП глава КФХ А. В. Савин и другие хозяйства.